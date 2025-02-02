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Происшествия 2 февраля 2025 09:26

В столкновении минивэна с «ГАЗелью» на трассе в РТ пострадали 11 человек

В столкновении минивэна Mercedes и «ГАЗели» на трассе Чистополь – Казань – Оренбург пострадали 11 человек. ДТП произошло накануне вечером в Чистопольском районе у села Галактионово. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

На место оперативно прибыли медики скорой помощи. По словам очевидцев, травмы получили оба водителя, а также 9 пассажиров минивэна. По предварительным данным, детей среди пострадавших нет.

UPD.В пресс-службе МВД по РТ подтвердили «Татар-информу» информацию об 11 пострадавших. По предварительным данным ведомства, виновником ДТП стал водитель минивэна, который выехал на встречную полосу и допустил столкновение.

Фото: соцсети

#дтп автобусы
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