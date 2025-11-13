Пассажиры казанского автобуса избили контролеров из-за просьбы показать билет

В Казани два пассажира автобуса №62 избили сотрудников службы контроля оплаты проезда. Инцидент случился накануне около остановки «Вертолетный завод».

Поводом для вспышки гнева стала обычная проверка билетов. Когда контролеры попросили мужчину и женщину предъявить билеты, те заявили, что оплатят проезд позже: «У нас еще есть две остановки». После вежливого разъяснения, что такая практика нарушает правила, и предупреждения о составлении протокола пара пришла в ярость.

Мужчина-пассажир начал хамить, а затем ударил контролера в лицо. В результате сотрудник предприятия получил гематому и остался без зуба. Его спутница, не долго думая, набросилась на девушку-контролера и принялась таскать ее за волосы.

Сотрудники сразу после инцидента написали заявления в отдел полиции и сняли побои. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.

«В настоящее время по данному факту в отделе полиции проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

В пресс-службе МУП «ПАТП №2» подчеркнули, что контролеры являются представителями организации, выполняющей публичные функции, а их работа защищена законом. Подобные действия подпадают под статьи «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Только на этой неделе контролеры составили 20 протоколов на безбилетных пассажиров. Каждому из них грозит штраф в 2500 рублей.