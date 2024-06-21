Пассажиры электрички Казань – Арск получат бесплатную медицинскую консультацию

В рамках акции «Поезд здоровья» пассажиры электрички Казань – Арск 26 июня смогут получить бесплатную консультацию медицинских работников. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Поезд отправится со станции Казань в 8.21 и прибудет в Арск в 9.56. Из Арска он проследует в 10.55 и прибудет в Казань в 12.39.

«В пути следования специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут консультации с пассажирами, измерят у них давление и определят индекс массы тела. Профессиональный инструктор расскажет о пользе скандинавской ходьбы и проведет мастер-класс», – говорится в сообщении.

Волонтеры-медики Татарстана раздадут памятки по предупреждению и профилактике различных заболеваний.

Принять участие в акции можно без предварительной записи.