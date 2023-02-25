Пассажиры электричек из Казани смогут бесплатно посетить два музея Свияжска на Масленицу

В Свияжске 26 февраля пройдет фестиваль «Свияжская Масленица». Все, кто приедут на праздник на электричках, смогут бесплатно посетить музеи художника Геннадия Архиреева и «Старая водонапорная башня», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Чтобы бесплатно посетить музеи, на железнодорожный билет необходимо поставить печать в туристско-информационном центре острова Свияжск», — отметили в пресс-службе.

Для доставки гостей к месту празднования будет организован мультимодальный маршрут «электричка + автобус».

Так, до железнодорожной станции Свияжск можно доехать на пригородных поездах, которые отправляются из Казани в 10.27 и в 11.18. А от станции до острова будет курсировать автобус, расписание которого согласовано с движением поездов. Он, в частности, отправится в 10.50, 11.55 и в 12.45.

В обратном направлении от острова Свияжск до железнодорожной станции автобус поедет в 16.00 и в 17.10. Время в пути займет 20 минут.