Над Черным морем лайнер изменил курс из-за сближения с военным самолетом США

Гражданский самолет, летевший из Тель-Авива, изменил курс над Черным морем, чтобы избежать сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник в авиадиспетчерских службах рассказал агентству, что накануне один из двух самолетов-разведчиков США пересек установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому авиалайнеру Airbus, следовавшему маршрутом Тель-Авив — Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», — отметил собеседник агентства. При этом на запросы с земли иностранный самолет не отвечал.

Ранее российские военные подняли в воздух истребители Су-27 и Су-30 для отслеживания и сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» Сухопутных войск США.

Американские самолеты, приблизившиеся к госгранице РФ, обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.