Пассажирский причал в речпорту Казани планируют увеличить на 200 метров

Пассажирский причал Казани планируют увеличить на 200 метров, чтобы принимать больше судов с туристами. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Необходимо увеличить количество заходов круизных лайнеров. Это даст возможность принимать до 500 тыс. пассажиров. Для этого нужно увеличить действующий причал в Казани, там уже стоят теплоходы в три – четыре ряда», – сказал он.

Ханифов добавил, что надо также завершить реконструкцию причала в Болгаре, ввести в эксплуатацию причал в Камском Устье и построить новые причалы под метеоры в Набережных Челнах и Менделеевске.

«Очень хотят к нам ездить по реке соседи – Удмуртия, Пермь и Уфа», – подчеркнул он.

По словам министра, основные проблемы в работе пригородного водного транспорта – изношенность судов и дебаркадеров.

«Мы работаем над этим, три судна отремонтировали. Нам необходимо более активно подключать туристические агентства, создавать так называемые пакетные туры, открывать новые маршруты, в том числе коммерческого направления. И приобретать новые суда», – заявил он.

В Татарстане за навигацию 2024 года на регулярных и туристических рейсах речным транспортом перевезено 455 тыс. пассажиров. Объем грузоперевозок в прошлом году составил 33,3 млн тонн, что почти на 10% больше, чем в 2023-м.