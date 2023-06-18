news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 июня 2023 10:06

Пассажирский паром со 120 пассажирами загорелся у берегов Филиппин

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Пассажирский паром со 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, сообщает РИА Новости.

«Согласно предварительному расследованию, на борту примерно 120 пассажиров и членов экипажа. Проводится спасательная операция», - указано в сообщении.

С судна удалось спасти 55 членов экипажа и 65 пассажиров. О пострадавших ничего не сообщается.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное