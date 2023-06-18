news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пассажирский паром со 120 пассажирами загорелся у берегов Филиппин
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Пассажирский паром со 120 людьми на борту загорелся вблизи филиппинской провинции Бохоль, сообщает РИА Новости.
«Согласно предварительному расследованию, на борту примерно 120 пассажиров и членов экипажа. Проводится спасательная операция», - указано в сообщении.
С судна удалось спасти 55 членов экипажа и 65 пассажиров. О пострадавших ничего не сообщается.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2