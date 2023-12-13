Пассажирский автобус столкнулся с трактором в Лениногорском районе РТ

Авария произошла сегодня в районе полудня в селе Каркали. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

С их слов, автобус с пассажирами, который направлялся в Лениногорск, врезался в стоявший на обочине трактор. От столкновения несколько пассажиров автобуса упали на пол салона.

Судя по фото, передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения. Один из пассажиров автобуса обратился в медучреждение.