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Пассажирский автобус столкнулся с трактором в Лениногорском районе РТ
Авария произошла сегодня в районе полудня в селе Каркали. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
С их слов, автобус с пассажирами, который направлялся в Лениногорск, врезался в стоявший на обочине трактор. От столкновения несколько пассажиров автобуса упали на пол салона.
Судя по фото, передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения. Один из пассажиров автобуса обратился в медучреждение.
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