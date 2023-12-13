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Руc Тат
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Происшествия 13 декабря 2023 15:26

Пассажирский автобус столкнулся с трактором в Лениногорском районе РТ

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Авария произошла сегодня в районе полудня в селе Каркали. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

С их слов, автобус с пассажирами, который направлялся в Лениногорск, врезался в стоявший на обочине трактор. От столкновения несколько пассажиров автобуса упали на пол салона.

Судя по фото, передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения. Один из пассажиров автобуса обратился в медучреждение.

Фото: © Очевидцы

#дтп автобусы
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