Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Челнах, есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня около семи часов вечера возле остановки «Челны Хлеб» в поселке Сидоровка в Набережных Челнах. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, междугородний пассажирский автобус Fiat Ducato столкнулся с легковым автомобилем «Москвич».

На место выезжала оперативная группа Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона.

По данным ГУ МЧС России по РТ, в этом дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие.

Как стало известно «Татар-информу», в больницы Набережных Челнов обратились одиннадцать пассажиров автобуса, который ехал из Азнакаево в Набережные Челны. Среди обратившихся – один ребенок. По предварительным данным агентства, у людей травмы легкие и средней степени тяжести.