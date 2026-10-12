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Происшествия 12 октября 2026 20:34

Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Челнах, есть пострадавшие

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ДТП произошло сегодня около семи часов вечера возле остановки «Челны Хлеб» в поселке Сидоровка в Набережных Челнах. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, междугородний пассажирский автобус Fiat Ducato столкнулся с легковым автомобилем «Москвич».

На место выезжала оперативная группа Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона.

По данным ГУ МЧС России по РТ, в этом дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие.

Как стало известно «Татар-информу», в больницы Набережных Челнов обратились одиннадцать пассажиров автобуса, который ехал из Азнакаево в Набережные Челны. Среди обратившихся – один ребенок. По предварительным данным агентства, у людей травмы легкие и средней степени тяжести.

#дтп с автобусом #пострадали пассажиры автобуса
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