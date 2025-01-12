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Пассажирский автобус опрокинулся в ДНР, погибли три человека
Пассажирский автобус опрокинулся на бок в городе Иловайск в ДНР. Об этом сообщили в МЧС России.
Автобус двигался по маршруту из Краснодара в Донецк, и в его салоне находились 37 пассажиров. В результате три человека погибли, еще 29 человек, среди которых трое детей, получили травмы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, 59-летний водитель не учел условия дорожного движения и погоды, что привело к неправильному выбору скорости. Это, в свою очередь, стало причиной потери контроля над автобусом: он выехал на полосу встречного движения и опрокинулся. На месте происшествия работают специалисты Госавтоинспекции.
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