Пассажирский автобус опрокинулся в ДНР, погибли три человека

Пассажирский автобус опрокинулся на бок в городе Иловайск в ДНР. Об этом сообщили в МЧС России.

Автобус двигался по маршруту из Краснодара в Донецк, и в его салоне находились 37 пассажиров. В результате три человека погибли, еще 29 человек, среди которых трое детей, получили травмы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Фото: МЧС России

По предварительным данным, 59-летний водитель не учел условия дорожного движения и погоды, что привело к неправильному выбору скорости. Это, в свою очередь, стало причиной потери контроля над автобусом: он выехал на полосу встречного движения и опрокинулся. На месте происшествия работают специалисты Госавтоинспекции.