Пассажирские перевозки в Челнах поэтапно переходят в ведение муниципалитета

Администрация Набережных Челнов планирует в течение двух ближайших лет приобрести 100 автобусов большой вместимости. Перевозкой пассажиров будет заниматься МУП «Гормунхоз», который пока «обкатает» два маршрута, рассказал на деловом понедельнике мэр Автограда Наиль Магдеев.

«На других маршрутах работают частные компании, но это вопрос времени. Поэтапно мы его решаем», — раскрыл планы по переводу пассажирских перевозок в ведение муниципалитета глава города.

По словам мэра, качественное осуществление пассажироперевозок — одна из важных составляющих жизнедеятельности города. Поэтому властям Челнов придется тратить средства на ее дотирование, в том числе за счет местного бюджета, республиканских и федеральных программ.

«Как, например, трамвайное управление дотируется. Оно убыточно. Возим за 30 рублей, а фактическая стоимость — 60 рублей, с учетом ГСМ, зарплаты и так далее», — пояснил Наиль Магдеев.