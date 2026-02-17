Пассажиропоток из Казани в Москву вырос на 6,8% в январе 2026 года

Поездами из Казани в Москву в январе перевезено 59,8 тыс. пассажиров, что на 6,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в Москву сохранили положительную динамику на Горьковской железной дороге в январе 2026 года. Столицу Татарстана и Москву связывают 17 составов», – говорится в сообщении.

Составами, курсирующими из Казани в Санкт-Петербург, в январе воспользовались 5,7 тыс. человек, что остается на уровне аналогичного периода 2025 года. Из столицы Татарстана в Санкт-Петербург ходит один состав.