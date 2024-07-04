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Пассажирские перевозки на ГЖД за полгода выросли на 5,4%
С вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь – июнь отправлено около 19 млн пассажиров. Это больше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«В дальнем следовании отправлено свыше 4,3 млн пассажиров, что больше на 7,4% к аналогичному периоду 2023 года. В пригородном сообщении перевезено более 14,6 млн, рост на 4,9%», – отметили в пресс-службе.
Пассажирские перевозки на Горьковской магистрали в июне увеличились на 4,7% по сравнению с таким же месяцем 2023 года. Всего отправлено около 3,9 млн пассажиров, в том числе 856 тыс. – поездами дальнего следования (рост на 2%) и более 3 млн – пригородного сообщения (рост на 5,5%).
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