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Пассажирские перевозки на ГЖД в Татарстане за год выросли на 2,4%
Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге в Татарстане в прошлом году выросли на 2,4% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в Татарстане в 2024 году было отправлено 8,4 млн пассажиров», — говорится в сообщении.
В дальнем следовании перевезено 1,9 млн человек, что на 4% больше, чем в 2023 году. В пригородном сообщении отправились 6,5 млн пассажиров — рост на 2%.
Всего с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в прошлом году были отправлены около 40 млн человек.
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