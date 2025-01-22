Пассажирские перевозки на ГЖД в Татарстане за год выросли на 2,4%

Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге в Татарстане в прошлом году выросли на 2,4% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в Татарстане в 2024 году было отправлено 8,4 млн пассажиров», — говорится в сообщении.

В дальнем следовании перевезено 1,9 млн человек, что на 4% больше, чем в 2023 году. В пригородном сообщении отправились 6,5 млн пассажиров — рост на 2%.

Всего с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в прошлом году были отправлены около 40 млн человек.