Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге за год выросли на 9,5%
Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге в прошлом году увеличились на 9,5% к уровню 2022 года. Всего с вокзалов и станций было отправлено около 38,3 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«В дальнем следовании отправлено более 8,8 млн пассажиров, что больше на 14%, в пригородном сообщении – свыше 29,4 млн, рост на 8,2%», – отметили в пресс-службе.
В декабре прошлого года на Горьковской магистрали перевезено более 2,8 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос на 7,5%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»