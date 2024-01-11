Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге за год выросли на 9,5%

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Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге в прошлом году увеличились на 9,5% к уровню 2022 года. Всего с вокзалов и станций было отправлено около 38,3 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В дальнем следовании отправлено более 8,8 млн пассажиров, что больше на 14%, в пригородном сообщении – свыше 29,4 млн, рост на 8,2%», – отметили в пресс-службе.

В декабре прошлого года на Горьковской магистрали перевезено более 2,8 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос на 7,5%.