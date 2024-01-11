news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 11 января 2024 23:10

Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге за год выросли на 9,5%

Скопировать ссылку
Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге за год выросли на 9,5%
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге в прошлом году увеличились на 9,5% к уровню 2022 года. Всего с вокзалов и станций было отправлено около 38,3 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В дальнем следовании отправлено более 8,8 млн пассажиров, что больше на 14%, в пригородном сообщении – свыше 29,4 млн, рост на 8,2%», – отметили в пресс-службе.

В декабре прошлого года на Горьковской магистрали перевезено более 2,8 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос на 7,5%.

#перевозка пассажиров поездами
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100