Пассажирская навигация в Татарстане откроется 27 апреля

Пассажирскую навигацию в Татарстане планируется открыть 27 апреля. Первый рейс будет запущен по внутреннему социально значимому маршруту. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Подготовка к навигации идет полным ходом, работу ведем в режиме 24/7. Прежде всего, идут работы, связанные с техническим состоянием судов, их ремонтом. Большая работа проводится с кадрами», – рассказал спикер.

Лизалин отметил, что количество социально значимых рейсов не уменьшится, а останется на прежнем уровне. Более того, для удобства пассажиров расписание прошлого года меняться не будет.

«Социально значимые маршруты – это направления, например, из Казани в Кзыл-Байрак, в Свияжск, Болгары и Тетюши на скоростных судах и другие. Сюда входят все остановки возле садовых обществ», – уточнил он.

По словам гендиректора компании, на внутренних рейсах будут ходить 10 судов.

«В этом году планируем реализовать программу по социальным межрегиональным направлениям – из Казани в Ульяновск и Чебоксары. Для этого задействуем новые суда, приобретенные в прошлом году. Эти суда сейчас находятся на регламентном обслуживании на Зеленодольском заводе имени Горького», – добавил он.

Ожидается, что первый рейс из Казани в Ульяновск состоится в начале мая. Кроме того, в этом году также предполагается задействовать еще пять единиц коммерческих судов на экскурсионных маршрутах внутри республики.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте «Татар-информа» в ближайшие дни.