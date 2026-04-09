Общество 9 апреля 2026 11:39

Пассажирская навигация в Татарстане откроется 24 апреля. Первый рейс состоится из речного порта Казани в Верхний Услон. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Эта навигация у нас продолжится до 22 ноября. Что касается скоростного флота, то первый рейс скоростного судна состоится 30 апреля в Болгар и Тетюши», – рассказал он.

Лизалин уточнил, что заключительный рейс скоростных судов, как и водоизмещающего флота, в навигацию этого года также запланирован на 22 ноября.

#пассажирская навигация #Казанский речной порт #Флот РТ
