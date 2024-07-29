Пассажиров поезда Казань — Адлер доставит к месту назначения резервный состав

Пассажиров сошедшего поезда Казань — Адлер посадят на резервный состав и довезут до места назначения. Об этом заявили в пресс-службе РЖД.

В настоящее время резервный состав отправляется из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. Он проедет по измененному маршруту через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская, а затем продолжит движение по основному маршруту на станции Куберле.

Пассажиры, эвакуированные из поезда №491 после аварии на железнодорожном переезде в Волгоградской области, были доставлены на станцию Котельниково, где им предоставили временное размещение на вокзале. Для них также организовали раздачу воды.

После прибытия резервного состава пассажиры будут доставлены к нему на автобусах.