Пассажиров авиарейсов из Татарстана проконсультируют, как защитить деньги от мошенников

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В течение трех месяцев пассажирам татарстанской авиакомпании будут доступны памятки Банка России с информацией, о противодействии кибермошенникам. Их разместят на борту самолетов в кармашках кресел.

Соответствующий проект запускается в рамках масштабной работы по повышению финансовой культуры граждан. Отмечается, что в прошлом году подобным способом полезную информацию удалось донести до большого количества людей, так как среднемесячный поток пассажиров на авиаперевозках превышает 20 тыс. человек.

Также отмечается, что проект по повышению финансовой грамотности является не только региональным, но общероссийским и даже международным. Этому способствует география полетов авиакомпании, которая включает российские и международные рейсы.

«Мы ведем масштабную работу по повышению финансовой культуры граждан. У нас уже был опыт взаимодействия с республиканскими аэропортами по трансляции просветительских видеороликов Банка России. Сейчас мы запустили совместный проект с татарстанской авиакомпанией по формированию киберграмотного поведения пассажиров», – отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.