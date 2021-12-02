Пассажиров аэропорта Казани обслужат студенты, участвующие в республиканском WorldSkills

Фото: пресс-служба Международного аэропорта «Казань»

Международный аэропорт «Казань» вновь стал закрепленным центром компетенций для проведения региональных чемпионатов WorldSkills по компетенции «Сервис на воздушном транспорте», которые организовывает Лаишевский технико-экономический техникум совместно с Минобрнауки РТ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в учебном заведении.

В соревнованиях участвуют студенты Лаишевского техникума и других профессиональных образовательных организаций.

Компетенция «Сервис на воздушном транспорте» представляет собой сферу обслуживания пассажиров в аэропорту, в процессе которой конкурсанты выполняют мероприятия, связанные с регистрацией пассажиров на рейс и предполетным досмотром.

Для выполнения конкурсных заданий специалисты воздушной гавани применяют современные автоматизированные системы регистрации и технические средства досмотра. Для этого участник должен обладать высоким уровнем обслуживания пассажиров, клиентоориентированностью, умением применять автоматизированные системы регистрации пассажиров и багажа, умением грамотно применять технические средства досмотра и выявлять запрещенные к перевозке предметы и вещества и многое другое.

В движение WorldSkills международный аэропорт «Казань» вступил в 2016 году. С этого года студенты Лаишевского технико-экономического техникума выступали в роли пассажиров, уже тогда проявлявшие интерес к данной компетенции.

Команды Международного аэропорта «Казань» участвовали в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» в финале национального чемпионата, проходившего в Казани в 2019 году.

По предложению директора Лаишевского технико-экономического техникума Эльвира Якупова было принято решение в этом году представить Татарстан по данной компетенции. Совместно с Международным аэропортом «Казань» студенты принимают участие уже в виде конкурсантов. Студенты намерены получить богатый опыт и хорошие результаты.

По словам руководителя, сотрудничество в данной сфере дает отличные перспективы развития, ведь на базе техникума в 2021 году состоялось открытие авиационного учебного центра, единственного в Татарстане, который реализует программы подготовки специалистов, в том числе отвечающих за сервис и безопасность на воздушном транспорте.

«На сегодняшний день курсы квалификации прошли более 20 человек, стоимость обучения составила 600 тыс. рублей. Лаишевский техникум — единственный в Татарстане, который дает доступ к самолетам», — поделился с агентством Эльвир Якупов.