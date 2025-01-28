Пассажиропоток железнодорожных вокзалов Казани за год достиг 2,9 млн человек

Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзалов Казани в прошлом году отправлено около 2,9 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За этот период вокзалом Казани воспользовались почти 2,3 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2023 году. С вокзала «Казань-Восстание» отправлено 643 тыс. человек, рост на 2%», – отметили в пресс-службе.

Самый большой рост пассажиропотока на железной дороге показала Йошкар-Ола. В прошлом году поездами с вокзала столицы Марий Эл воспользовались около 190 тыс. человек. Это на 20% больше показателя 2023 года.

Всего за прошлый год с вокзалов Горьковской железной дороги отправились около 20,5 млн пассажиров, что на 5% выше уровня предшествующего года.