Пассажиропоток железнодорожных вокзалов Казани в январе вырос на 18%

С железнодорожных вокзалов Казани поездами пригородного сообщения и дальнего следования в январе отправлено около 200 тыс. пассажиров. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Популярными точками отправления на Горьковской магистрали остаются города Европейской части России. Это связано с растущим спросом на маршруты внутреннего туризма», – говорится в сообщении.

Всего с крупных вокзалов Горьковской железной дороги было отправлено 1,3 млн человек, что на 12% выше уровня января 2023 года.