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Пассажиропоток железнодорожного вокзала Казани за девять месяцев вырос на 9%
Количество отправленных пассажиров с железнодорожного вокзала Казани за девять месяцев выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса “Казань” отправились 1,7 млн пассажиров в январе – сентябре 2024 года», – говорится в сообщении.
Железнодорожный вокзал Казань – Восстание за этот период обслужил 516 тыс. человек, что на 2% больше.
Всего за девять месяцев с крупнейших вокзалов Горьковской железной дороги было отправлено около 16 млн человек – рост на 6% к уровню аналогичного периода 2023 года.
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