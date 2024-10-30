Пассажиропоток железнодорожного вокзала Казани за девять месяцев вырос на 9%

Количество отправленных пассажиров с железнодорожного вокзала Казани за девять месяцев выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса “Казань” отправились 1,7 млн пассажиров в январе – сентябре 2024 года», – говорится в сообщении.

Железнодорожный вокзал Казань – Восстание за этот период обслужил 516 тыс. человек, что на 2% больше.

Всего за девять месяцев с крупнейших вокзалов Горьковской железной дороги было отправлено около 16 млн человек – рост на 6% к уровню аналогичного периода 2023 года.