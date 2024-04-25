Пассажиропоток железнодорожного вокзала «Казань-1» в первом квартале вырос на 28%

С железнодорожного вокзала Казань-1 в январе-марте поездами пригородного и дальнего сообщения отправились 505 тыс. пассажиров. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«За три месяца с железнодорожного вокзала Казань-Восстание отправились 153 тыс. человек. Рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», – говорится в сообщении.

Всего за январь-март крупнейшими железнодорожными вокзалами Горьковской железной дороги перевезено около 4,5 млн человек – это на 13% выше уровня прошлого года.