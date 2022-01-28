Пассажиропоток в общественном транспорте Казани за год вырос почти на 13%

В Казани за прошлый год общественным транспортом было перевезено 206,6 млн пассажиров, что на 12,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако показатель еще не достиг уровня 2019 года, когда пассажиропоток составил 260,6 млн человек, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В прошлом году казанцы чаще всего пользовались автобусами, на которых перевезено более 146,5 млн пассажиров. Городским электрическим транспортом перевезено свыше 60 млн человек, в том числе трамваями – 13,1 млн, троллейбусами – 19,3 млн, метрополитеном – 27,8 млн», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, на 4,5% возросло количество льготных поездок, но на 27,2% снизилось по отношению к 2019 году. В Казани льготные транспортные карты получили более 445 тыс. горожан.

Транспортная сеть Казани включает 56 автобусных маршрутов, на которых эксплуатируются 730 единиц подвижного состава, шесть специальных (сезонных) автобусных маршрутов (13 единиц), 10 троллейбусных (136 троллейбусов) и пять трамвайных маршрутов (85 трамваев).

В прошлом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» для столицы Татарстана было закуплено 40 автобусов. Нацпроекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.