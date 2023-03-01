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Пассажиропоток в казанском метро за два месяца вырос на 21%
За январь и февраль казанским метро воспользовались 4 609 787 раз, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале.
«Ежедневно тысячи казанцев выбирают казанский метрополитен как основной вид общественного транспорта. На сегодняшний день метро – это самый быстрый и экологичный вид транспорта. За два месяца 2023 года казанский метрополитен перевез 4 609 787 человек», – сказано в публикации.
Цифра в 2022-м составляла 3 803 378. Отмечается, что жители и гости города все чаще выбирают метро как способ передвижения – такой путь быстрый и безопасный.
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