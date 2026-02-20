news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 20 февраля 2026 14:49

Пассажиропоток туристских поездов в Татарстане вырос в 2,5 раза

Туристскими пригородными поездами, курсирующими по Татарстану, в январе перевезено 2,3 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Одним из самых популярных туров в Татарстане является поездка в Кукмор. Она включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства. В январе им воспользовались более 400 пассажиров», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, востребован мультимодальный маршрут в музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Туристы из Казани на поезде доезжают до станции Свияжск, затем пересаживаются в автобус, который доставляет на остров. Для туристов подготовлены несколько видов программ, включающие тематические мероприятия и обзорные экскурсии. Электричками по этому направлению перевезено более 100 человек.

Пользуется популярностью также тур Казань – Камаево – «Иске Казан», который позволяет оказаться в старинной крепости и узнать о традициях татарского народа.

В рамках маршрута Казань – Арск – «Кырлай» можно побывать на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая. А во время тура Казань – Шемордан можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер», увидеть уникальные природные достопримечательности.

