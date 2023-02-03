Пассажиропоток трех аэропортов Татарстана за год вырос более чем на 2%

Общий объем пассажиропотока за прошлый год по всем аэропортам Татарстана составил более 4,5 млн человек. По сравнению с 2021 годом увеличение произошло более чем на 2%. Об этом сообщил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов на заседании коллегии ведомства.

«Если статистика говорит о снижении международных перевозок, то благодаря внутренним линиям перевозки выросли на 2%. В 2022 году республикой субсидировалось 45 маршрутов из наших аэропортов. Предоставлено субсидий на сумму 603 млн рублей», – рассказал докладчик.

В прошлом году был утвержден мастер-план развития аэропорта Казани до 2050 года, который предусматривает строительство новых терминалов, пассажирского и почтово-грузового, ангара технического обслуживания, а также расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры, напомнил Ханифов.

Он уточнил, что в этом году планируется начать проектирование нового пассажирского терминала и ангара для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Воздушный транспорт в Татарстане представлен деятельностью международных аэропортов «Казань» и «Бегишево», а также регионального аэропорта «Бугульма».