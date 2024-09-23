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Общество 23 сентября 2024 22:08

Пассажиропоток пригородных поездов в Татарстане за восемь месяцев вырос на 2%

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В Татарстане за восемь месяцев текущего года количество пассажиров пригородных поездов выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пригородными поездами, курсирующими на Горьковской железной дороге в Татарстане, воспользовались более 5,3 млн пассажиров в январе августе 2024 года», говорится в сообщении.

Так, за этот период прибыли и отправились со станций Казань-1 более 1,4 млн человек (рост на 10%), Метро Аметьево 478 тыс. человек (рост на 6%), Арск 358 тыс. человек (рост на 7%), ЖК Дербышки 340 тыс. человек (рост на 4%), Высокая Гора 264 тыс. человек (рост на 9%), Аэропорт 240 тыс. человек (рост на 36%), Восстание 227 тыс. человек (рост на 3%), Вахитово 200 тыс. человек (рост на 18%), Шемордан 173 тыс. человек (рост на 5%), а Агрыз 169 тыс. человек (рост на 11%).

#Пригородные поезда #Пассажиропоток
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