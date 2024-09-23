Пассажиропоток пригородных поездов в Татарстане за восемь месяцев вырос на 2%

В Татарстане за восемь месяцев текущего года количество пассажиров пригородных поездов выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пригородными поездами, курсирующими на Горьковской железной дороге в Татарстане, воспользовались более 5,3 млн пассажиров в январе — августе 2024 года», — говорится в сообщении.