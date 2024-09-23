Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пассажиропоток пригородных поездов в Татарстане за восемь месяцев вырос на 2%
В Татарстане за восемь месяцев текущего года количество пассажиров пригородных поездов выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Пригородными поездами, курсирующими на Горьковской железной дороге в Татарстане, воспользовались более 5,3 млн пассажиров в январе — августе 2024 года», — говорится в сообщении.
Так, за этот период прибыли и отправились со станций Казань-1 более 1,4 млн человек (рост на 10%), Метро Аметьево — 478 тыс. человек (рост на 6%), Арск — 358 тыс. человек (рост на 7%), ЖК Дербышки — 340 тыс. человек (рост на 4%), Высокая Гора — 264 тыс. человек (рост на 9%), Аэропорт — 240 тыс. человек (рост на 36%), Восстание — 227 тыс. человек (рост на 3%), Вахитово — 200 тыс. человек (рост на 18%), Шемордан — 173 тыс. человек (рост на 5%), а Агрыз — 169 тыс. человек (рост на 11%).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»