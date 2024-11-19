Пассажиропоток пригородных поездов в Татарстане за десять месяцев вырос на 1,7%

Пригородными поездами в Татарстане в январе — октябре воспользовались 5,6 млн пассажиров. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

За десять месяцев пассажиры чаще всего отправлялись со станций Казань — 1 млн человек (рост на 11,6%), Компрессорный — 305 тыс. человек (рост на 0,4%), Ометьево-2 — 295,5 тыс. человек (рост на 4,3%), Арск — 222 тыс. человек (рост на 4,7%), Аэропорт — 139 тыс. человек (рост на 36%), Вахитово — 137 тыс. человек (рост на 25,4%).

Во время саммита БРИКС в Казани пригородными поездами по маршрутам Казань — Аэропорт и Вахитово — Аэропорт перевезено около 50 тыс. пассажиров, в том числе 30 тыс. участников форума.

Саммит БРИКС прошел в столице Татарстана с 22 по 24 октября.