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Общество 19 ноября 2024 20:16

Пассажиропоток пригородных поездов в Татарстане за десять месяцев вырос на 1,7%

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Пригородными поездами в Татарстане в январе октябре воспользовались 5,6 млн пассажиров. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

За десять месяцев пассажиры чаще всего отправлялись со станций Казань 1 млн человек (рост на 11,6%), Компрессорный 305 тыс. человек (рост на 0,4%), Ометьево-2 295,5 тыс. человек (рост на 4,3%), Арск 222 тыс. человек (рост на 4,7%), Аэропорт 139 тыс. человек (рост на 36%), Вахитово 137 тыс. человек (рост на 25,4%).

Во время саммита БРИКС в Казани пригородными поездами по маршрутам Казань Аэропорт и Вахитово Аэропорт перевезено около 50 тыс. пассажиров, в том числе 30 тыс. участников форума.

Саммит БРИКС прошел в столице Татарстана с 22 по 24 октября.

#Пригородные поезда
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