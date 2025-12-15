Пассажиропоток на речных маршрутах внутри Татарстана вырос на 24%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пассажиропоток на речных маршрутах внутри Татарстана за первые десять месяцев текущего года возрос на 24,3%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Растут все круизные центры: и Казань, и Свияжск, и Болгар, и Тетюши, и Елабуга, и Чистополь, и Мамадыш. Здесь рост идет большой не только в части круизов, то есть двух-, трех-, четырехпалубных теплоходов, но и в части таких экскурсионных поездок: Казань – Свияжск, Казань – Волга, Казань – Тетюши», – отметил он.

Сергей Иванов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Спикер также добавил, что флот республики пополнился новыми судами, которые увеличили пропускную способность и позволили большему числу гостей и жителей добираться до ключевых туристических центров, таких как Свияжск, Болгар и Тетюши, на скоростных пригородных судах.

«Кроме этого, продолжается работа межрегиональных скоростных маршрутов. В этом году работали маршруты Казань – Чебоксары – Нижний Новгород, и на этих скоростных судах более 20 тыс. гостей прибыло в Татарстан из Нижегородской области и из Республики Чувашия», – уточнил Иванов.

Развитие речных туристических маршрутов соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».