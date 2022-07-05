Пассажиропоток на электротранспорте Казани увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом

Пассажиропоток на электротранспорте в Казани по сравнению с прошлым годом увеличился на 4%. Такие данные приводит МУП «Метроэлектротранс».

«За шесть месяцев 2022 года было перевезено 31,2 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом наземным электрическим транспортом перевезено 17,2 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за шесть месяцев 2021 года», — говорится в сообщении предприятия.

На совещании по итогам работы в первом полугодии также сообщили, что число ДТП с участием электротранспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 29%. Кроме того, количество сходов вагонов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 59%.

Среди задач, поставленных на предстоящие полгода, — обеспечение безопасных и качественных перевозок пассажиров.