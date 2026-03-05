Пассажиропоток между Казанью и Йошкар-Олой вырос почти на 70%

За первые два месяца 2026 года популярность железнодорожного сообщения между столицами Татарстана и Марий Эл продемонстрировала резкий рост. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, пригородными поездами на маршруте Казань – Йошкар-Ола воспользовались 26,3 тыс. человек, что на 68% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Такого результата удалось достичь благодаря увеличению периодичности курсирования одного из составов с 1 января. Так, в настоящее время между городами ежедневно курсируют два поезда, а время в пути занимает менее 3 часов.

Из Казани составы отправляются в 08:20 и 14:30, прибывая в Йошкар-Олу в 11:05 и 17:10 соответственно. Обратные рейсы из столицы Марий Эл назначены на 07:39 и 17:45 с прибытием в столицу Татарстана в 10:19 и 20:50.

В зависимости от даты и времени отправления перевозки осуществляются на рельсовом автобусе или в современных комфортабельных вагонах с тепловозом во главе. Маршрут включает остановки на станциях Юдино, Васильево, Зеленый Дол, Помары, Красногорский, Шелангер и др.