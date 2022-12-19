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Ру Тат
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Общество
19 декабря 2022  10:55

Пассажиропоток казанского аэропорта за 11 месяцев достиг 3,7 млн человек

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Международный аэропорт Казани по итогам 11 месяцев 2022 года обслужил 3,7 млн человек. Это на 2,1% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом на XIX сессии Казгордумы рассказала глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«С начала года по ноябрь международный аэропорт Казани им. Габдуллы Тукая обслужил 3,7 млн пассажиров. В прошлом году за аналогичный период он обслужил около 3,6 млн пассажиров», – сообщила Санникова.  

Она отметила, что эти показатели говорят о наличии положительного прироста пассажиропотока в воздушной гавани столицы республики на 2,13%.
 

#сессия казгордумы #международный аэропорт казань #Пассажиропоток #туризм
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