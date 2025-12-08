Пассажиропоток казанского аэропорта вырос на 19% за 11 месяцев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Таможенный пост аэропорта Казань Татарстанской таможни подвел итоги работы за 11 месяцев 2025 года. Маршрутная сеть международных авиаперевозок из аэропорта имени Габдуллы Тукая включала 30 направлений, среди которых Турция, Египет, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Сербия, Таиланд, Грузия, Шри-Ланка, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам и Иран.

С осени в расписание были добавлены новые направления: Шарм-Эль-Шейх (Египет), Пхукет и Фукуок (Таиланд и Вьетнам), Камрань (Вьетнам), Рас-эль-Хайма и Абу-Даби (ОАЭ).

Количество воздушных судов, пересекших таможенную границу Евразийского экономического союза через аэропорт Казань, увеличилось на 6%: 9286 рейсов в 2025 году против 8707 за аналогичный период 2024 года. Международный пассажиропоток вырос на 19% – с 1,469 млн человек в прошлом году до 1,749 млн авиапассажиров в этом году.

Таможенники также зафиксировали рост нарушений правил перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС на 24%: выявлено 1066 фактов, тогда как за 11 месяцев 2024 года было 856. Наиболее часто нарушались правила ввоза алкоголя (290 фактов), табачной продукции (222 факта), наличных денежных средств (197 фактов) и товаров для предпринимательской деятельности под видом товаров для личного пользования (113 фактов).

Начальник таможенного поста аэропорта Казань Максим Верендеев отметил, что для эффективного контроля используются современные методы и технологии.

«Это и различная досмотровая техника, и химические средства идентификации. Также тесно взаимодействуем с кинологической службой таможни: служебные собаки обучены на выявление взрывчатки, наркотиков, табака, валюты», – сказал он.