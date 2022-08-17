Стало известно, за счет чего вырос пассажиропоток в челнинском аэропорту «Бегишево»

Пассажиропоток челнинского международного аэропорта «Бегишево», дочернего предприятия КАМАЗа, достиг отметки почти в 251 тыс. перевезенных пассажиров за первую половину года. Это на 2% больше, чем годом ранее.

В этом году маршрутная сеть аэропорта расширилась за счет рейсов в Новый Уренгой и в Стамбул. Кроме того, увеличилось количество перелетов в Москву и появился дополнительный рейс в Санкт-Петербург, пояснили в пресс-службе КАМАЗа.

Однако при таких показателях в тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров все же вошли авиакомпании «Победа», «Аэрофлот» и «Россия». Все они также отмечают тенденцию к увеличению количества внутренних рейсов.

До конца этого года в «Бегишево» планируют вновь увеличить пассажиропоток и в сумме перевезти около 600 тыс. пассажиров.