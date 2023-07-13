Пассажиропоток аэропортов Татарстана за пять месяцев вырос на 49%

Общий пассажиропоток аэропортов Татарстана за пять месяцев превысил 2 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 49,4%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на 45-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«В Татарстане работают три аэропорта: Казань, Бегишево, Бугульма. Небольшое снижение показывает Бегишево из-за санкционных вопросов, и менее 3% — Бугульма», — рассказал глава Миндортранса.

По состояния на 1 июня маршрутная сеть аэропортов включает 84 направления, в том числе 59 внутренних и 25 международных, отметил Ханифов.

В республике функционируют пять авиакомпаний, которые имеют 55 воздушных судов.