Пассажиропоток аэропортов Татарстана в 2025 году превысил 6 млн человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пассажиропоток трех аэропортов Татарстана в прошлом году превысил 6 млн человек. Это всего на 0,3% меньше, чем в 2024 году, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Несмотря на то, что есть ограничения, воздушный транспорт показывает стабильную работу. Пять авиакомпаний выполняют региональные авиаперевозки из аэропортов республики. У нас три аэропорта», – сказал он.

По словам министра, из аэропортов республики организовано 64 направления внутри России, из них 40 – субсидируемые. Международные авиаперевозки представлены 34 направлениями. В том числе 33 маршрута выполняются из аэропорта Казани и одно – из аэропорта «Бегишево».