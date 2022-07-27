Пассажиропоток аэропорта Казани за первый квартал 2022 года вырос почти на 2%

За первый квартал этого года пассажиропоток аэропорта Казани вырос почти на 2%. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Садыков.

«За первый квартал 2022 года пассажиропоток аэропорта "Казань" вырос более чем на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Это хороший показатель», – сказал он.

Садыков заметил, что наиболее популярными маршрутами по России являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, на международных линиях – Турция и ОАЭ. «И в международном направлении пассажиропоток растет, он не упал», – подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

По его словам, в этом году из Казани открылись новые направления в Красноярск, Тобольск, Томск, Алматы, Ашхабад, Нур-Султан. «Работа по открытию новых рейсов будет продолжена», – резюмировал спикер.