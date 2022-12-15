Пассажиропоток аэропорта Казани за 2022 год прогнозируется на уровне 4 млн человек

По расчетам Миндортранса Татарстана, аэропорт Казани в этом году перевезет около 4 млн пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на итоговой пресс-конференции.

«Последний квартал показал, что мы, скорее всего, четырехмиллионный рубеж перейдем. Пассажиропоток “Бегишево” ожидается в 60 тыс. человек, аэропорта Бугульмы – 40 тыс.», – сказал спикер.

В прошлом году аэропорты Татарстана перевезли 4,5 млн человек. Грузопоток за 2021 год составил 6,2 млн тонн, в этом году он прогнозируется на уровне 2,8 млн тонн.

«К сожалению, просели по грузопотоку. Причина объективная – крупные компании у нас были “обескровлены”, но не сдались, работают. В этом направлении останавливаться нельзя, нужно развиваться дальше», – подчеркнул глава Миндортранса.