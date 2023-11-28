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Пассажиропоток аэропорта Казани вырос на 30,8% и достиг 3,5 млн человек
Аэропорт Казани обслужил около 3,5 млн пассажиров за время весенне-летней навигации, которая началась 26 марта и завершилась 28 октября. Это на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Обслужено более 28,5 тыс. рейсов, что на 18% больше аналогичного периода 2022 года, – отметили в пресс-службе. – Значительный рост пассажиропотока был достигнут во многом благодаря работе по расширению маршрутной сети и увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях».
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 19,9%, всего на прилет и вылет было обслужено 2,4 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск, Махачкала, Калининград и Москва.
На международных направлениях перевозки увеличились на 68,9%, было обслужено более 1 млн пассажиров. Чаще всего татарстанцы вылетали в Анталью, Стамбул, Дубай и Хургаду.
Среди маршрутов в страны СНГ пользовались спросом рейсы в Баку, Ашхабад, Минск, Алматы, Астану и Самарканд.
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