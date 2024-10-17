Пассажиропоток аэропорта Казани превысил уровень до пандемии

За январь-сентябрь 2024-го поток пассажиров аэропорта Казани достиг 4,14 млн пассажиров (+146 тыс. по сравнению с тем же периодом прошлого года), пишет РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу «стоянки воздушных судов».

Интересно, что объем потока пассажиров за январь-сентябрь 2024-го превысил результаты, которые были до пандемии (за январь-сентябрь 2019-го казанский аэропорт перевез 2,67 млн человек).

Согласно статистике одной из авиакомпаний, из Казани пассажиры в основном летят отдыхать в Тайланд, Малайзию, Японию, Китай, Корею со стыковками в Шанхае.