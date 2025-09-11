Пассажирку авто выкинуло на дорогу после столкновения с грузовиком в РТ, она погибла

На 1025-м километре трассы М12 в Тукаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП.

Как сообщает прокуратура РТ, 39-летний водитель отечественного авто не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный фургон «КамАЗ».

От удара пассажирку легкового автомобиля выбросило на проезжую часть. Оба – водитель и пассажирка автомобиля легковушки – скончались на месте до приезда медиков. Водитель большегруза не пострадал.

На место аварии выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Организована проверка.