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Происшествия 4 декабря 2023 13:09

Пассажирка легковушки скончалась после столкновения с грузовиком на трассе в РТ

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Смертельная авария произошла сегодня в 04.40 на трассе в Мензелинском районе.

Фото: © Очевидцы

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 52-летний водитель «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hyundai.

В результате 76-летняя пассажирка отечественного авто с травмами была доставлена в больницу, где позже скончалась.

#ДТП
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