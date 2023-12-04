Пассажирка легковушки скончалась после столкновения с грузовиком на трассе в РТ

Смертельная авария произошла сегодня в 04.40 на трассе в Мензелинском районе.

Фото: © Очевидцы

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 52-летний водитель «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hyundai.

В результате 76-летняя пассажирка отечественного авто с травмами была доставлена в больницу, где позже скончалась.