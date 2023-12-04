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Пассажирка легковушки скончалась после столкновения с грузовиком на трассе в РТ
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Смертельная авария произошла сегодня в 04.40 на трассе в Мензелинском районе.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 52-летний водитель «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hyundai.
В результате 76-летняя пассажирка отечественного авто с травмами была доставлена в больницу, где позже скончалась.
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