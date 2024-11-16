news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пассажирка кроссовера пострадала после столкновения с грузовиком в центре Казани
Скопировать ссылку
Сегодня на пересечении улиц Бурхана Шахиди – Тази Гиззата в Казани столкнулись Kia и грузовой автомобиль.
После столкновения грузовик марки MAN влетел в опору линии электропередачи.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате ДТП пассажирка Kia получила ушибы. Пострадавшую увезли в седьмую горбольницу.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400