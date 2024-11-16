Пассажирка кроссовера пострадала после столкновения с грузовиком в центре Казани

Сегодня на пересечении улиц Бурхана Шахиди – Тази Гиззата в Казани столкнулись Kia и грузовой автомобиль.

После столкновения грузовик марки MAN влетел в опору линии электропередачи.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате ДТП пассажирка Kia получила ушибы. Пострадавшую увезли в седьмую горбольницу.