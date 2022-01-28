Пассажирка авто погибла в лобовом столкновении с легковушкой на трассе под Челнами

Авария произошла сегодня в 13.25 на трассе Набережные Челны – Нефтебаза. Водитель автомобиля Hyundai выехал на обочину, после чего машину занесло и она вылетела на встречку, где столкнулась правым боком с авто Renault.

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

«В результате ДТП пассажирка автомобиля Hyundai от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи», – сообщил агентству начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Кроме того, в аварии пострадал и сам водитель Hyundai. Его с серьезными травмами ноги и головы доставили в БСМП Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.