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Ру Тат
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Происшествия
28 января 2022  18:52
Павел Климчак

Пассажирка авто погибла в лобовом столкновении с легковушкой на трассе под Челнами

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Авария произошла сегодня в 13.25 на трассе Набережные Челны – Нефтебаза. Водитель автомобиля Hyundai выехал на обочину, после чего машину занесло и она вылетела на встречку, где столкнулась правым боком с авто Renault.

 

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

«В результате ДТП пассажирка автомобиля Hyundai от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи», – сообщил агентству начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

 

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

Кроме того, в аварии пострадал и сам водитель Hyundai. Его с серьезными травмами ноги и головы доставили в БСМП Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

#ДТП с погибшими
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