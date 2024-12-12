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Пассажирам поездов ФПК разрешат не выкупать целые купе при провозе животных
В России с 1 января изменятся правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом на форуме «PRO//Движение» сообщил заместитель гендиректора Федеральной пассажирской компании Станислав Зотин.
Так, пассажирам вагонов повышенной комфортности не придется выкупать все места в купе при поездке с животным. Необходимо будет оплатить квитанцию на провоз питомца. Изменения позволят избежать дефицита мест на востребованных направлениях, а также снизят расходы владельцев животных.
Если же пассажир выкупает все купе, то он должен будет оформить бесплатный билет на питомца. Ранее такой документ не требовался.
«У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», — цитирует его ТАСС.
Как объяснил представитель ФПК, меры принимаются после многочисленных обращений пассажиров.
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