Пассажирам, чьи самолеты задержаны, помогает транспортная прокуратура Татарстана

Татарстанская транспортная прокуратура контролирует, соблюдаются ли права пассажиров, вылет чьих рейсов задерживается из-за непогоды.

Организована мобильная приемная, в аэропорт выехал помощник транспортного прокурора Татарстана. В ведомстве отмечают, что в случае нарушений прав пассажиры могут также позвонить дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796 59 45.

В настоящее время задерживаются 4 рейса, вылетающих из Казани, – в московские Домодедово и Шереметьево, Новосибирск и Минеральные Воды.

Напомним, что, по сообщению пресс-службы казанского аэропорта, самолеты, следующие сегодня в Казань, вынуждены садиться на запасных аэродромах. Так, рейсы из Шри-Ланки, Новокузнецка и Ташкента ушли на запасные аэродромы в Самару, Уфу и Нижний Новгород соответственно.