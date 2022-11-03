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Происшествия
3 ноября 2022  13:41
Полина Шевчук

Пассажира авто выкинуло на дорогу после лобового столкновения на трассе в РТ, он погиб

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Пассажира авто выкинуло на дорогу после лобового столкновения на трассе в РТ, он погиб
фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня на 71 км автодороги Казань - Оренбург в Лаишевском районе Татарстана, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада»,  не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Great Wall.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате ДТП 35-летнего пассажира, который не был пристегнут ремнем, выбросило из автомобиля на дорогу. От полученных травм он скончался на месте ДТП. 

Водители обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в больницу.

 

#смертельное дтп #гибдд рт
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