Пассажира авто выкинуло на дорогу после лобового столкновения на трассе в РТ, он погиб

фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня на 71 км автодороги Казань - Оренбург в Лаишевском районе Татарстана, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада», не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Great Wall.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате ДТП 35-летнего пассажира, который не был пристегнут ремнем, выбросило из автомобиля на дорогу. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Водители обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в больницу.