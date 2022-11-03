Пассажира авто выкинуло на дорогу после лобового столкновения на трассе в РТ, он погиб
Страшное ДТП произошло сегодня на 71 км автодороги Казань - Оренбург в Лаишевском районе Татарстана, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада», не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Great Wall.
В результате ДТП 35-летнего пассажира, который не был пристегнут ремнем, выбросило из автомобиля на дорогу. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
Водители обоих автомобилей получили травмы и были доставлены в больницу.