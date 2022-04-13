Пассажир внедорожника погиб в ДТП с самосвалом в Алькеевском районе РТ

очевидцы

Серьезная авария произошла накануне около полудня на автодороге Базарные Матаки – Нурлат в Алькеевском районе Татарстана.

Как стало известно со слов очевидцев, внедорожник Toyota не уступил дорогу самосвалу Volvo. Судя по фото с места ДТП, основной удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь. Оба автомобиля выехали с дороги на обочину.

«В ДТП погиб мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье. На вид ему около 50-60 лет. Водителю помощь медиков не понадобилась», – пояснили свидетели происшествия.

